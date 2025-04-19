Finansal Teknolojilerde İnovasyon, Ekonomiye Yön Veriyor

ULUSLARARASI EKONOMİ ZİRVESİ’NİN İKİNCİ GÜNÜ

Uluslararası Ekonomi Zirvesi, ikinci gününe “Finansal Teknolojilerde İnovasyon ve Gelecek Senaryoları” başlıklı panel ile başladı. Kredim CEO’su ve Param Grup CRO’su Dr. Semra Demircioğlu, finans ve teknolojinin entegrasyonu ile dünya genelinde artan yatırımlardan bahsetti.

TEKNOLOJİ İLE YATIRIMLAR ARTIYOR

Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025), bu yıl 14’üncü kez Türkiye ve dünya çapında tanınmış siyasi figürleri, iş dünyası liderlerini ve akademisyenleri bir araya getirdi. Zirve, ‘Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0’ teması ile düzenlendi. Panelin sponsorluğunu üstlenen Param, finansal teknolojinin önemini vurguladı. Demircioğlu, “Finansın teknolojiyle buluştuğu her alanda farklı teknolojilerin geliştirilmesi, dünyada yatırım artışını sağlıyor” diyerek, pandemiden sonra bu alana olan ilginin arttığını ifade etti.

KOBİ’LERE ÖNEMLİ DESTEKLER

Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı, ticaretin finansmanında önemli rol oynadıklarını belirtti. Karamanlı, “Geçen sene 54 bin farklı KOBİ’ye toplamda 1,5 milyar dolar finansman sağladık. Bu firmaların büyük bir kısmının bankalarda hiç hesabı yoktu” diye konuştu. Türkiye’deki her 10 işletmeden birinin ilk finansmanını sağladıklarını vurguladı ve Dünya Bankası’nın KOBİ finans şirketi olarak kendilerini en başarılı seçtiğini belirtti.

Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Gültekin Bahar, Türkiye’nin KOBİ ağırlıklı bir ülke olduğuna dikkat çekerek, şirketlerin en büyük sorunlarından birinin finansman temin edememesi olduğunu kaydetti. Bahar, “Talep oldukça fazla, fakat bankalardan yeterli kaynak bulamayan şirketler Figopara’ya yöneliyor” dedi. “Figoskor” adında geliştirdikleri skorlama altyapısıyla şirketleri daha iyi analiz ettiklerini ifade etti.

YAPAY ZEKA İLE BANKACILIKTA YENİ DÖNEM

Sipay Kurucusu Nezih Sipahioğlu, yapay zekanın finans sektöründeki etkilerini anlattı. Yapay zekanın manuel işleri kolaylaştırdığını ve Türkiye’nin bankacılıkta dijital olarak çok ileride olduğunu belirtti. Sipahioğlu, “Bu durum bize birden fazla bankayla çalışmayı gerektiriyor. Yapay zeka, finansal fırsatları kaçırmanızı engelleyecek” dedi.

FİNANSAL SUPER APP HEDEFİ

Papara Yönetici Ortağı & Yönetim Kurulu Üyesi Cenap Doğru, Avrupa’daki rekabet ortamına dair bilgi verdi. Doğru, “Finansal kapsayıcılığı sağlamak için kullanıcıya iyi bir deneyim sunmak şart” dedi. Kullanıcıların neyi yapamadığını anlama çabalarına değinerek, finansal “super app” hedeflerinden bahsetti.

KRİPTO İLE YENİ FIRSATLAR

Aquanow Kurucu Ortağı ve CEO’su Phil Sham, 55 ülkede hizmet verdiklerini ve Türkiye’nin kripto açısından hızlı büyüyen bölgelerden biri olduğunu vurguladı. Gayrimenkullerin tokenize edilmesi projelerinden bahsederek, “Gelişmekte olan ülkelerde kripto ile yapılan ödemeler yaygınlaşıyor” dedi. Sham, bankaların da kripto varlıklarla işlem yapmak istediğini ve önümüzdeki yıllarda bu uygulamaların yaygınlaşacağını öngördü.