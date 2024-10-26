“Find X8 Serisinin Küresel İmtihan Tarihi”

OPPO FIND X8 SERİSİ YENİDEN GÜN DEMİNDE

OPPO, dün Çin’de Find X8 ve X8 Pro model akıllı telefonlarını resmi olarak tanıttı ve bu cihazların yakında küresel ölçekte piyasaya çıkacağını doğruladı. Duyurunun ardından, OPPO Find X8 serisini Endonezya’da tanıtma faaliyetlerine başlamış durumda. Tanıtım görselinde ise bu serinin Kasım 2024 itibarıyla Endonezya pazarında yer alacağına dikkat çekiliyor.

TÜRKİYE PAZARI İÇİN BEKLEYİŞ

Find X8 serisinin Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Bilindiği üzere, pazara yeniden dönme adımı atan OPPO, şu dönemde orta segment modellerini piyasaya sürmeye odaklanmış durumda. Umut ediliyor ki, firma amiral gemisi modellerini de tanıtmaya yürek gösterecektir.