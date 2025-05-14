Fındık Araştırma Enstitüsü, Protokol Imzaladı

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) Müdürlüğü, Ülker ve Balsu gıda firmalarıyla bir işbirliği protokolü imzaladı. Enstitünün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, bu protokol sayesinde işbirliğinin güçlendirilerek sektöre yönelik ortak projeler geliştirilmesinin amaçlandığı bilgisi verildi.

PROJE GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İmza törenine katılan taraflar, yürütülecek projeler ve potansiyel çalışma alanları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Yapılan açıklamada, özellikle Ar-Ge çalışmaları, kalite iyileştirme süreçleri ve sürdürülebilir üretim uygulamaları gibi farklı alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiğine vurgu yapıldı.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI BEKLENİYOR

Aynı zamanda bu işbirliğinin hem sektöre hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlamasının beklendiği ifade edildi.