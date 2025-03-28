Fındık Fiyatları Rekor Kırdı Giresun’da

FINDIK FİYATLARINDA REKOR ARTIK

Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatları, bayram öncesinde rekor bir düzeye ulaştı. Geçen hafta 132 liradan işlem gören fındık, bu hafta 145 liraya çıkarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine erişti. Giresun’un tarihi fındık pazarında esnaflık yapan Mustafa Kankaya, fındık fiyatlarındaki bu artışın dikkat çekici olduğunu belirtiyor ve “Giresun kalite tombul fındık, serbest piyasada bugün 53 randıman üzerinden 145 liradan alıcı buluyor. Bu fiyat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamıdır. Bayram öncesi dokuz günlük tatil ve sanayicinin kredi ödemelerine rağmen fiyatlar düşmedi. Oysaki geçmişte bu tür dönemlerde fiyatlar gerilerdi” diyor.

FINDIK FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Mustafa Kankaya, fındık fiyatlarının bayram sonrası daha da yükselebileceği öngörüsünde bulunuyor. “Artık gözler yeni sezona çevrildi. Daldaki fındık miktarı artmayacak, aksine hasat zamanına kadar risk altında olacak. Ayrıca kahverengi kokarca zararlısının tehdidi de fiyatları etkileyebilir. Tüm bu faktörleri göz önüne aldığımızda bugünkü rekor seviyeye ulaşan fındık fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini söyleyebiliriz” diyor.

GİRESUN’DA FINDIK PAZARI GÜÇLENİYOR

Giresun’daki fındık piyasası, mevcut fiyat artışıyla birlikte güçleniyor. Fındık fiyatlarındaki rekor, hem yerel üreticiler açısından hem de sanayiciler için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yüksek fiyatların, tarım sektörünün genelinde nasıl etkiler yaratacağı henüz netleşmemiş olsa da, bu durum dikkatle izleniyor.