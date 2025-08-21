Fındık Hasadı Devam Ediyor, Fiyatlar Düşük

FINDIK HASADI DEVAM EDİYOR

Ordu’da fındık hasadı sürerken, ürünlerini toplayan üreticiler, harmanlarda fındık kurutma işlemleri için mesai yapmaya başladı. Sahil kesimlerinde fındık hasadı 4 Ağustos’tan itibaren başlamıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 5 Ağustos’ta levant kalite fındık için alım fiyatı 195 TL, Giresun kalite fındık için ise 200 TL olarak belirlenmişti. Şu an şehir genelinde fındık hasat süreci devam ederken, toplayıcılar, ürünlerini harmanlara getirip kurutma çalışmalarına başladı.

KURUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Altınordu ilçesinin Karacaömer Mahallesi’nde bulunan fındık üreticisi Zahide Öner (48), nisan ayında bölgede yaşanan zirai don nedeniyle bu yıl harmanların vasat kaldığını ifade etti. Öner, “Fındığımızı topladık, patoza verdik ve harmana getirdik. Şimdi kurutmaya çalışıyoruz. Bir yandan da fındıkların içini seçiyoruz, çürük ve ezik olanları ayırıyoruz. Kurutma işleminden sonra fındığımızı çuvallara dolduracağız ve kaldıracağız. Fındık işi, çok zor bir iş. Üreticiler olarak açıklanan fındık fiyatlarını düşük buluyoruz. Bu fiyatlar, emeğimizi karşılamıyor” diye belirtti.

REKOLTE BEKLENTİLERİ

Öte yandan, Ordu’nun 2025 yılı fındık rekoltesinin 64 bin 149 ton, 2024 yılı rekoltesinin ise 202 bin ton olarak öngörüldüğü açıklandı.