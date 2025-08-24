Fındık Hasadı, Solunum Hastalıklarını Tetikliyor

FINDIK HASADI SÜRÜYOR VE SAĞLIK SORUNLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Karadeniz’deki fındık hasadı devam ederken, toplanma ve kurutma işlemleri sırasında çıkan tozlar ve polenler, solunum yolu hastalıklarını tetikliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Fındığın serilmesi, toplanması, patoz işlemi ve çuvala konulması sırasında etrafa saçılan tozlar alerjik yapıya sahip. Fındık tozu, astımı ve alerjik duyarlılığı olan kişileri olumsuz etkiliyor” diyor. Aile boyu tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte, kronik hastalığı bulunan bireylerin ve yaşlıların yaşam kalitesi değişiklik gösteriyor.

UZUN SÜRE AĞIR TARIM FAALİYETLERİ RİSK TEŞKİL EDİYOR

Karadeniz Bölgesi’ndeki üreticiler, olgunlaşan fındığı toplamaya devam ederken, aynı zamanda kurutma çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu süreçte ortaya çıkan toz ve polenler, solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Uzmanlar, sıcak havalarda uzun süreli ağır tarımsal faaliyetlerin sıvı ve mineral kaybına neden olduğunu; bu durumun uyku düzenini etkilediğini ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin, özellikle yaşlıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

ALERJİK HASTALIKLAR DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Tevfik Özlü, tozların alerjik yapısına dikkat çekerek, “Özellikle Trabzon, Giresun ve Ordu gibi fındık tarımının yoğun olduğu bölgelerde bazı hastalarda fındık sezonuna bağlı olarak rahatsızlıklar gözlemleniyor. Fındık işçiliği zorlu bir iş; sıcak havada saatler boyunca ağır şartlarda çalışılıyor. Bu dönemde astım ve alerjik nezlesi olan hastalar genellikle bize ataklarla başvuruyor. Aşırı duyarlılık zatürresi yaşayan hastalarla karşılaşabiliyoruz” şeklinde açıklama yapıyor.

SAĞLIK İÇİN DİKKAT UYARISI

Solunum yolu rahatsızlığı bulunan bireylerin fındık işleme alanlarından uzak durması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özlü, belirtiler arasında nefes darlığı, öksürük ve burun tıkanıklığı gibi durumların olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, aşırı efor ve yorulmanın da bazı sorunları tetiklediğine dikkat çekiyor. “Aşırı terleme ve buna bağlı sıvı kaybı yaşanıyor. Mineral kaybı da görülüyor ve uyku düzeni bozuluyor. Bu dönemde aile bireylerinin bir araya gelmesiyle birlikte, kronik hastalığı olanların yaşam kalitesinde değişiklikler yaşanabiliyor” diyor. Bu nedenle, bu mevsim boyunca sağlıklarını korumak adına daha dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.