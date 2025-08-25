Fındık Hasadı Sona Ermekte, Üreticiler Nöbet Tutuyor

DÜZCE’DE FINDIK HASADI SONA YAKLAŞIYOR

Düzce ve çevresinin ekonomik hayatında kritik bir rol oynayan fındık hasadı sona ermek üzereyken, üreticiler şu an harman aşamasında ürünlerini kurutmaya başladı. Satış öncesi kuruma sürecini sağlamak için üreticiler, harman alanlarında nöbet tutarak ürünlerini korumaya özen gösteriyor.

KURUTMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Karadeniz bölgesinin önemli bir geçim kaynağı olan fındıkta hasat dönemi yaz ortalarına doğru tamamlanıyor. Hasat işleminin ardından üreticiler, sıcak ve güneşli havayı değerlendirmek için hızlı bir şekilde harmana indikten sonra fındıkları kurutma işlemlerine geçiyor. Özellikle kırsal alanlarda, fındık meralarda serilerek ilk aşamada yeşil kabuklarından ayrıştırılıyor. Yeşil kabukların kurumasıyla fındık kahverengi oluyor ve patoz makineleri kullanılarak ayıklama aşamasına geçiliyor. Tane haline gelen fındık, belirli bir süre kuruduktan sonra satışa hazır hale getiriliyor.

Fındığın kurutulması sürecinde üreticiler, ürünün zarar görmemesi için çadırlarda nöbet tutuyor. Üreticilerden Ahmet Aydoğan, bu yıl fındık veriminin düşük olduğunu ve kuraklık ile zirai don olaylarının fındığı olumsuz etkilediğini belirtiyor. “Öncelikle fındık olgunlaştığında işçi çağırıyoruz. İşçilerin başında çavuşlar var. Çavuş, onlara gerekli talimatları veriyor. Üç günde fındığı topluyoruz. Sonra harmana indirip kurutma işlemine geçiyoruz. Kuruduktan sonra harmanda fındığı patozda çekiyoruz ve burada makine ile ayıklıyoruz, taneye dönüştürüyoruz. Ayrıca, gece burada çadır kurup nöbet tutmak zorundayız. Fındık bu yıl çok değerli değil, fiyatlar düşük. Topladığımız fındık ancak işçi parasını karşılıyor. Bu yıl mahsul az. Çoğu yerde kuraklık nedeniyle fındık yanıyor. Ama biz korumak için birkaç gece burada bekleyeceğiz. Bu yıl fındıkta randıman yok” diyor.