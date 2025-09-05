Fındık Hırsızlığı Yapan M.D. Tutuklandı

FINDIK HIRSIZLIĞI OLACAKTIR

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde, iki ayrı mahallede gerçekleştirilen fındık hırsızlığı olayıyla ilgili olarak 1,5 ton fındık çalan M.D. (47) tutuklandı. 20 Ağustos tarihinde Kabadüz ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi’nde bir fındık bahçesinden 1 ton, 29 Ağustos’ta ise Esenyurt Mahallesi’nde başka bir fındık bahçesinden 500 kilo fındık çalındığı belirlendi.

SUÇU ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Fındık bahçesi sahiplerinin şikayetleri üzerine, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) tarafından kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmalar sonucunda fındık hırsızlıklarının M.D. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Dün düzenlenen bir operasyon çerçevesinde yakalanan M.D., bugün adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.