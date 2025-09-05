Haberler

Fındık Hırsızlığı Yapan M.D. Tutuklandı

FINDIK HIRSIZLIĞI OLACAKTIR

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde, iki ayrı mahallede gerçekleştirilen fındık hırsızlığı olayıyla ilgili olarak 1,5 ton fındık çalan M.D. (47) tutuklandı. 20 Ağustos tarihinde Kabadüz ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi’nde bir fındık bahçesinden 1 ton, 29 Ağustos’ta ise Esenyurt Mahallesi’nde başka bir fındık bahçesinden 500 kilo fındık çalındığı belirlendi.

SUÇU ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Fındık bahçesi sahiplerinin şikayetleri üzerine, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) tarafından kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmalar sonucunda fındık hırsızlıklarının M.D. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Dün düzenlenen bir operasyon çerçevesinde yakalanan M.D., bugün adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ukrayna Fransa Maçını EXXEN’den İzleyin

Ukrayna-Fransa maçı heyecanla bekleniyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve izleme yöntemleri araştırılmakta. Kesintisiz maç izlemek için detaylar sunuluyor.
Haberler

İngiltere’de Kabine Değişikliği Gerçekleşti

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer, Angela Rayner'ın istifasının ardından yeni kabineyi duyurdu. David Lammy, başbakan yardımcılığına; Yvette Cooper ise dışişleri bakanlığına atandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.