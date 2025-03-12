Fındık İhracatında Trabzon Başarıya Ulaştı

FINDIK İHRACAT SEZONU BAŞLADI

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nden (DKİB) elde edilen verilere göre, 2024 yılı Eylül ayında başlayan fındık ihraç sezonunun ilk döneminde toplam 1 milyar 519 milyon 427 bin dolarlık ve 187 bin 172 ton fındık ihraç edildi. Fındık, tarımsal üretimin ve ihracatın önemli kalemlerinden biri olarak Karadeniz çiftçisinin en gözde ürünü konumunda. Bu yıl fındık ihracatında miktar bazında yüzde 12, değer bazında ise yüzde 26 oranında artış kaydedildi. Sezonun altı ayında en yüksek ihracat rakamlarını Trabzon elde etti. Toplam ihracatın nerdeyse üçte birini tek başına karşılayan Trabzon, 471 milyon 577 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

İÇ FINDIK VE İŞLENMİŞ FINDIKTA ARTISLAR

Türkiye geneli iç fındık ihracatı, yüzde 14’lük bir artışla 108 bin 369 ton ve değer bazında yüzde 29’luk bir yükselişle 892 milyon 188 bin dolara yükseldi. İşlenmiş fındık dış satımı ise miktar olarak yüzde 9 artış gösterdi ve 77 bin 777 tona ulaşırken, değer anlamında da yüzde 21 artarak 623 milyon 260 bin dolara çıktı. Kabuklu fındık kategorisinde miktarlar az da olsa, ciddi artışlar görülüyor. Bu kategoride ihracat miktarı yüzde 268 artarak 956 ton, değeri ise yüzde 273 yükselerek 3 milyon 661 bin dolara ulaştı.

ALMANYA VE İTALYA’YA YÜKSEK İHRACAT

Fındık ihraç sezonunun altı ayında en fazla ürün gönderilen ülke Almanya oldu. Almanya’ya yapılan ihracat miktarı yüzde 13 artarak 49 bin 450 ton, değerde ise yüzde 24 artışla 392 milyon 587 bin dolara ulaştı. Bu verilere göre Almanya’ya 76 milyon dolarlık bir ihracat artışı görüldü ve toplam dış satımın yüzde 26’sı bu ülkeye gerçekleştirildi. İtalya da dikkat çeken diğer bir ülke oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat, 10 bin ton artarak 43 bin 691 tona ve değerde ise 125 milyon dolarlık bir artışla 363 milyon 363 bin dolara çıktı. Böylece, Türkiye’nin fındık ihracatının yarısı bu iki ülkeye yapılmış oldu. Başka bir deyişle, Türkiye’den satılan her iki fındıktan biri Almanya ve İtalya’ya gitti.

ON MİLYON DOLAR ÜZERİNDE İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Türkiye, ihracat sezonunun altı ayında 10 milyon doların üzerinde fındık gönderen 21 ülke belirledi. Bu ülkeler arasında en fazla oransal artış, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapıldı. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 92 artışla 2 bin 221 ton ve değer olarak yüzde 106 yükselişle 18 milyon 173 bin dolara ulaştı. Cezayir’e dış satımda ise yüzde 83 artış yaşandı ve 3 bin 860 tona çıktı. Değer olarak da bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 94 artışla 30 milyon 467 bin dolara ulaştı. Brezilya’ya yapılan ihracat ise yüzde 7 artışla 3 bin 572 ton, değer olarak da yüzde 28 artarak 31 milyon 401 bin dolara kadar yükseldi.