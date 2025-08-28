Haberler

Fındık İşçileri İçin Etkinlikler Düzenlendi

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden Ordu’ya fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için çeşitli etkinlikler yapılıyor. İkizce Kaymakamlığı’nın öncülüğünde, fındık tarımında çocuk işçiliğini önlemek ve çocukların bahçelerde çalışmak yerine oyun ve eğitim alanlarında bulunmalarını sağlamak amacıyla “Her Çocuk Bir Dünya Projesi” sekiz yıldır devam ediyor.

Bu proje sayesinde çocuklar, bölgedeki bazı fındık firmalarının desteğiyle İkizce İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen atölyelerde eğitim ve çeşitli etkinliklere katılıyor. Projenin akademik danışmanlığını yürüten Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Kontaş Azaklı, bu yıl proje kapsamında 56 öğrenciye eğitim verdiklerini dile getiriyor. Çocuklara sağlık hizmetleri de sunulurken, müzik ve resim gibi değişik etkinliklere katıldıkları ifade ediliyor.

Dr. Kontaş, projenin ilk yılından beri katılan çocukların büyüdüğünü ve farklı eğitim kademelerine geçtiğini gözlemlediklerini belirtiyor. Ayrıca, çocuklarla ilgili gelişmeleri yaşadıkları şehirlerde takip ettiklerini vurgulayan Kontaş, bu çocuklara burs desteği sağlandığını da aktarıyor.

