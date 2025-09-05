Haberler

Fındık İşçilerini Taşıyan Araç Devrildi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan tarım aracı, şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Kurugöl köyüne giden Sami K. yönetimindeki “patpat” olarak bilinen tarım aracı, ormanlık bir alanda şarampole düştü.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 9 işçi, 112 Acil Servis ekiplerinin hemen yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Fındık işçisi oldukları belirlenen yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor.

A Mili Takım, İspanya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu mücadelesi için İspanya ile yapılacak maç öncesi Konya'da antrenman yapmaya başladı.
Zagreb’de Ayasofya Fotoğrafları Sergisi Açıldı

Hırvatistan'ın Sisak kentindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde "Ayasofya Fotoğrafları" sergisi açıldı. Sanatçı İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın eserleri sergilendi.

