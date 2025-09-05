Fındık İşçilerini Taşıyan Araç Devrildi

YARALANANLARIN DURUMU

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan tarım aracı, şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Kurugöl köyüne giden Sami K. yönetimindeki “patpat” olarak bilinen tarım aracı, ormanlık bir alanda şarampole düştü.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 9 işçi, 112 Acil Servis ekiplerinin hemen yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Fındık işçisi oldukları belirlenen yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor.