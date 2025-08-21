Fındık Şenliği İçin Düzce’yi Ziyaret Etti

İLK ZİYARET VE PROGRAM AKIŞI

Fındık Hasat Şenliği ve temel atma töreni için Düzce’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, etkinlikler öncesinde ilk olarak valiliği ziyaret etti. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, burada kısa bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ardından, AK Parti İl Başkanlığı’nın kapılarını da ziyaret etti. Daha sonra Beyçiyörükler köyünde düzenlenen fındık hasadı şenliğine katıldı.

ÜRETİM VE GIDA GÜVENLİĞİNE VURGU

Programda konuşmalarına devam eden Bakan Yumaklı, Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünya genelinde ise ilk yedi ülke arasında yer aldığını dile getirdi. Yumaklı, “Hangi ürün olursa olsun, verimliliği kaliteli, sürdürülebilir ve kayıtlı sektörün yatırım aldığı bir üretim sistematiğini güçlendirerek devam ettirmek en önemli hedefimiz.” dedi. Üreticilerin emeğine değer verdiklerini ve bu konudaki hedeflerinin 100 yılı bulmak olduğunu belirten Bakan, “Üretmekten asla vazgeçmeyen, emeğini ve alın terini bu işe hasreden üreticilerimize sorumlu bakan olarak gönülden teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

SULAR VE STRATEJİK ÖNEM

Bakan Yumaklı, gıdanın modasının geçmeyeceğini ve ertelenemez öneminin bulunduğunu vurgulayarak, gıda arz güvenliğini sağlama sorumluluğunun altını çizdi. Bu yıl su konusu üzerinde özel bir duruş sergileyerek, “Su konusu artık stratejik bir mesele değil; hayatın devamlılığı açısından birinci sıraya koyduğumuz bir husustur.” şeklinde konuştu. Su temelinde bir üretim planlaması yaptıklarını belirtti.

ZARARLI İLE MÜCADELE UYARISI

Bundan sonra, kahverengi kokarcayla mücadele konusunda üreticileri uyaran Yumaklı, “Hakikaten muazzam bir mücadele yürütüyoruz. Bu zararlı, serbest bırakıldığında her şeyi yok etme kabiliyeti taşır.” dedi. Üreticilerden tarım il müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalara destek vermelerini isteyen Bakan, “İlaç kullanımının mutlaka belirtilen şekilde yapılması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Eğer bu zararlıyı ilaca bağışıklık hale getirirsek büyük bir problem yaşarız.” diyerek dikkat çekti. Konuşmasının ardından fındık tarlasına giren Bakan Yumaklı, köylülerle birlikte dalından fındık toplamayı da ihmal etmedi.