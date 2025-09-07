Fındık Üreticileri Ciddi Sorunlarla Karşılaşıyor. Kuraklık, Böcek Zararı Üretimi Olumsuz Etkiliyor. Hasat Süreci Tamamlandı, Üreticiler Evde İşlemiyor. İşletmelere Fındık İşlemesi İçin Yöneliyorlar. Müşterilerin Yüzde 90’ı Hediyelik Alıyor. Rekolte ve Randıman Oranları Düşük

FINDIK ÜRETİCİLERİ CİDDİ SORUNLARLA KARŞI KAŞIYA

Fındık üreticileri, bu yıl hem kuraklık hem de böcek zararı dolayısıyla önemli sorunlar yaşıyor. Üretim düşüklüğü, fındık kırım ve işleme tesislerinin de faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Karadeniz Bölgesi’nde Ağustos ayı itibarıyla tamamlanan fındık hasadının ardından, üreticiler geleneksel yöntemlere kıyasla fındıklarını artık evde işlemiyor; kırma ve kavurma için bölgedeki özel işletmelere yöneliyor. Dolayısıyla, Karadeniz’in en önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta hasat ve kurutma süreçleri sona erdi.

ÜRETİCİLERİN TERCİHLERİ VE YENİ İŞLETMELERIN ROLÜ

Bazı üreticiler, kuruttukları fındıkları doğrudan tüccara satmayı tercih ederken, diğerleri uzun kış aylarında tüketecekleri fındıkları işlenmiş halde almayı seçiyor. Son yıllarda artan sayıda kırma ve kavurma işletmeleri, bölge halkına önemli kolaylıklar sağlıyor. Üreticiler, bu işletmelere getirdikleri fındıkları; kırılmış, kavrulmuş ve vakumlanmış paketler halinde belirli bir ücret karşılığında teslim ediyor. Yetkililer, bu hizmetlerin hem hijyen hem de zaman tasarrufu açısından üreticilere büyük avantajlar sunduğunu ifade ediyor. Ayrıca, Ortahisar ilçesindeki fındık kırma, kavurma ve paketleme tesisi vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

DÜŞÜK REKOLTE VE TEMPO

Çarşıbaşı ilçesinde 2001 yılında sektöre adım atan ve şu anda Ortahisar’da faaliyet gösteren İsko Fındık sahibi Mustafa Dereköylü, sezonun düşük tempoyla başladığını belirtiyor. Aynı zamanda rekolte ve randımanın düşüklüğüne dikkat çekiyor. Dereköylü, “Müşterilerin yüzde 90’ı ürünleri hediyelik ya da kendi tüketimleri için alıyor” dedi. Geriye kalan yüzde 10’luk kısım ise, fındığını kırdırdıktan sonra anlaştıkları marketlerde iç fındık olarak satmayı tercih ediyor.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE MÜŞTERİ TALEPLERİ

Dereköylü, Ortahisar’daki işletmesinde yaptıkları hizmetlerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Kuraklık ve böcek zararı fındığı ciddi şekilde etkiledi. Sezon başlamış olmasına rağmen, fındığın az olması nedeniyle kırım işleri şu an için biraz düşük seyrediyor” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, müşterilerinin talep ettiği fındık ezmesi, fındık unu, sütlü ve kakaolu krema gibi çeşitli ürünler ürettiklerini aktarıyor. Fındıkta ürün çeşitliliği de gittikçe artıyor.

RANDIMAN ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Rekolte ve randımanların düşük olduğunu dile getiren Dereköylü, bu yıl gelen fındıkların 43-48 randıman arasında değiştiğini söylüyor. Sıcak hava koşullarının fındıkları olumsuz etkilediği de belirtiliyor. “Geçen yıla kıyasla böcek zararı az olsa da, hem böcek hem sıcak etkili oldu. Ücretlendirmeyi kabuklu fındık üzerinden yapıyoruz,” diyor. Ürün fiyatlarının, müşterinin tercihlerine göre değiştiğini ve her bir ürünün fiyatlandırmasının farklı olduğunu belirtiyor.