Fındık Üretimi İçin Destekler Artacak

TÜRKİYE’DE FINDIKTA ZARAR VE TAZMİNAT MİKTARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fındıktaki zirai don hadisesi nedeniyle Türkiye genelinde ödenecek tazminatın yaklaşık 2,3 milyar lira olacağını ifade etti. Şu anda bu tazminattan yaklaşık 300 milyon liranın ödendiğini belirten Yumaklı, bu sürecin devam edeceğini de aktardı. Konuşmasını, Konuralp Bölgesi’ndeki Beçi Yörükler köyünde gerçekleşen “Fındık Hasadı Şenliği” çerçevesinde gerçekleştiren Bakan Yumaklı, Bakanlığın tarım, orman, su ve gıda konularında sürekli aktif olduğunu söyledi.

Yumaklı, “Türkiye Yüzyılı” hedeflerinin büyük olduğunu vurguladı. Hedeflerinin hangi üründen olursa olsun verimli, kaliteli ve sürdürülebilir üretim sistemleri geliştirerek devam ettirmek olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünya genelinde ise ilk 7 ülke arasında yer aldığını belirtti. Bu başarıda en önemli rolün üreticilere ait olduğunu dile getirdi. Su kaynaklarının önemine de değinen Yumaklı, “Su merkezine alan üretim planlamasını gündeme getirdik ve 2024 yılından itibaren uygulamaya başlayacağız.” dedi.

DÜZCE’YE YATIRIMLAR VE FİDAN DİKİMİ

Düzce’nin tarım ve üretim açısından önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Yumaklı, “Son 23 yılda Düzce’ye tarım, orman ve su sektörlerinde yapılan toplam yatırım miktarının 27 milyar lira olduğunu” söylüyor. Düzce’de 47 su ve sulama tesisinin devreye alındığını, ayrıca Düzce’yi yeşil bir şehir yapmak için 60 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturduklarını kaydetti. Ayrıca, tarım topraklarını koruma altına aldıklarını ve 271 bin dekarlık Düzce Ovası’nın korunmasına özen gösterdiklerini açıkladı.

Fındığın stratejik bir ürün olduğuna dikkat çeken Yumaklı, “Ekonomik değeri yüksek, aile işletmeleri için önemli bir gelir kaynağı” olduğunu ifade etti. Yaklaşık 744 bin dekarlık alanda fındık yetiştiriciliği yapıldığını belirtti. Türkiye’de kişi başı fındık tüketiminin yıllık 1 kilo 300 gram olduğunu söyleyen Yumaklı, bunun artırılması için çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Fındığın yıllık 2 milyar dolarlık bir katkı sağladığını ve yüzde 80’inin Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, her yıl Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık alım fiyatının beklendiğini, devletin görev olarak piyasayı düzenlemek olduğunu söyledi. 25 Ağustos’tan itibaren 16 noktada fındık alım noktalarının açılacağını bildirdi. Özellikle rekoltede ciddi bir düşüş olmasına rağmen, sezonun iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Yumaklı, yarın itibarıyla aşırı sıcak hava dalgası ve anormal hava hareketleri nedeniyle uyarılar mevcut olduğunu hatırlatarak, açık alanlarda yapılacak faaliyetlerde dikkatli olunması gerektiğini önemle belirtti. Konuşmasının ardından fındık toplamaya giden Yumaklı, yöresel ürün stantlarını da gezdi. Etkinliğe Düzce Valisi ve diğer yetkililer de katıldı.