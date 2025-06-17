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Fındıklı’da Yol Heyelanla Kapandı

HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOL AÇILDI

Rize’nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler temizlik çalışmaları yürüttü ve yol, kontrollü bir şekilde yeniden ulaşıma açıldı. Fındıklı ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde öğleden sonra kaygan yamaçtan toprak kütlesi düşmesi sonucu heyelan yaşandı.

EKİPLER DURUMU HIZLA DEĞERLENDİRDİ

Boş yolda heyelanı gören çevre sakinleri durumu hemen ilgili ekiplere bildirdi. Bu doğrultuda, bölgeye ulaşan İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle birlikte yolda hızlı bir temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol, kontrollü bir yolculuğa izin verecek şekilde yeniden açıldı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Bölgedeki süreçle ilgili incelemeler hala sürdürülüyor. Ekiplerin çalışmaları ve gözlemleri, gelecekteki olası heyelanlar için önleyici tedbirler almak adına büyük önem taşıyor.

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