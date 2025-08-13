Fındıkta Strateji Zirvesi Yapıldı

FINDIKTA GÜÇ BİRLİĞİ ZİRVESİ DÜZENLENDİ

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından “Fındıkta Güç Birliği ve Strateji Zirvesi” gerçekleştirildi. Dünya Fındık Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan programın açılışında konuşan TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, fındık üretiminin önemini vurguladı. Üreticinin ticaretin dışına çıkarılması gerektiğini belirten Ergan, “Üretici bunu üretmezse hiçbirimiz hiçbir yerde olamayız. Buradaki amacımız ülkemizin, bölgemizin refahını bir basamak daha artırmak.” şeklinde ifade etti.

TEKNOLOJİ VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Program, Doç. Dr. Emre Deligöz’ün kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele yöntemleri ve bu alandaki güncel çalışmalar konusundaki sunumuyla sürdü. Katılımcılar, fındıkta verim ve kalitenin artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Cem Şenocak ve siyasi parti temsilcileri katılım gösterdi.