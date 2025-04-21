Finike Belediyesi’ne Ödül Verildi

FAALİYETLERDE ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen 9. Projeler Yarışması’nda Finike Belediyesi, Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, bu ödülü “Liman Bahçe” ve “Umut Park” projeleriyle elde ettiklerini belirtti.

DOĞAYA DUYARLILIK VE ESTETİK TASARIM

Geyikçi, ödülün belediye çalışanları ve Finikeliler adına alındığını ifade etti. Doğa dostu yaklaşımları ve estetik tasarımlarıyla ilçeye değer katmayı sürdürme hedefinde olduklarını kaydetti. Ayrıca, Geyikçi, uluslararası fuarlarda da sakin şehir Finike’yi en iyi şekilde tanıttıklarını vurguladı.