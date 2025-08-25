Finike’de Kaza, Rabia Yaralı, Annesi Öldü

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Rabia Karakurt (25) ağır yaralanırken, annesi Ayşe Karakurt (53) yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Finike’ye bağlı Sahilkent Mahallesi’nde gerçekleşti. Rabia Karakurt’un kullandığı 07 CBR 181 plakalı motosiklet ile A.B.’nin (46) kullandığı 15 SD 701 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Kazada, araç sürücüsü A.B. ile yola savrulan Rabia Karakurt ile annesi Ayşe Karakurt yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek, ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ayşe Karakurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabia Karakurt’un durumunun ağır olduğu, A.B.’ye ise ayakta müdahale yapıldığı bilgisi alındı. Kaza sonrası A.B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü ve kazanın sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.