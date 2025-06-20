Finike’de Motosikletlere Ceza Kesildi

UYGULAMA SAHİBİ JANDARMA EKİPLERİ

Finike’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, 28 motosiklet trafikten men edildi. Bu motosikletlerin sürücülerine ise toplamda 291 bin 734 lira ceza uygulandı. Finike Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği bu uygulama, özellikle motosikletler üzerinde yoğunlaştı ve Turunçova, Yuvalı, Hasyurt, Yesilyurt ile Sahilkent mahallelerinde gerçekleştirildi.

MOTOSİKLETLERİN DURUMU

Yapılan denetimlerde, bazı motosikletlerde hırsızlık malı olduğuna dair bulgular, abartı egzoz tertibatlarının varlığı ve şase numarasının kazındığı durumları tespit edildi. Toplamda 28 motosikletin trafikten men edilmesi ile birlikte sürücüleri hakkında toplam 291 bin 734 lira tutarında cezai işlem uygulandı.