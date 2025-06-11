Finike’de Nurullah Genç Söyleşi Gerçekleştirdi

ANTALYA’DA ŞİİR VE EDİBİ KONUŞULDU

Antalya’nın Finike ilçesinde, ünlü şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, etkileyici bir söyleşi gerçekleştirdi. Finike Kaymakamlığı’nın düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Nurullah Genç ile Söyleşi ve Şiir Dinletisi” adlı programa, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile katılım sağlandı.

SÖYLEŞİYE YOĞUN İLGİ

Söyleşi, liman içindeki etkinlik alanında yapıldı. Programa, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, eşi Cumhuriyet Savcısı Sabah Çelik, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, daire amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Bayar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Etkinliğin katılımcılardan gördüğü yoğun ilgi dikkat çekti.

TEŞEKKÜR VE HEDİYE

Söyleşinin sonunda, emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Çelik, Nurullah Genç’e resim sanatçısı Mahmut Dündar tarafından yapılmış olan portresini hediye etti. Bu güzel an, katılımcılar arasında hoş bir bağ oluşturdu.