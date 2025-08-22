Finike’de Silahlı Saldırı: 2 Ölü

ANTALYA’DA SİLAHLI SALDIRI

Antalya’nın Finike ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Saklısu Mahallesi’nde serada çalışan iki kişinin av tüfeğiyle vurulması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

SALDIRGAHIN BELİRLENMESİ VE KAÇIŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, silahlı saldırıya maruz kalan Fatih Ç. ve Süleyman S’nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili şüpheli A.T’nin, daha önce husumet yaşadığı belirtilen Fatih Ç. ile birlikte çalışan demir ustası Süleyman S’yi vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.