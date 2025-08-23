Haberler

Finike’de Silahtan Ölenler, Zanlı Yakalandı

İKİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN ZANLI YAKALANDI

Antalya’nın Finike ilçesinde, sera içinde çalıştıkları sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden iki kişiyle ilgili firari cinayet zanlısı tüfekle birlikte yakalandı. Zanlı, karakolda ifadesinin alınmasının ardından adliyeye gönderildi. Olay, dün öğle saatlerinde Finike ilçesinin Saklısu Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Alınan bilgilere göre, A.T., aralarında husumet bulunduğu öne sürülen A.A.’nın serasına gelerek tüfekle ateş açtı ve ardından olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Mermilerin isabet ettiği Fatih Çayan ile yanında çalışan demir ustası Süleyman Sağsöz, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma, zanlının yakalanması için yoğun bir çalışma başlattı.

ZANLI YAKALANDI

Ekipler, A.T.’yi ilçeye bağlı Turunçova Mahallesi Akçaybaşı mevkisinde tüfeğiyle birlikte buldu ve gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin ardından A.T., karakolun sorgu işlemleri için götürüldü. Burada yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

