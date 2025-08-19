Finike’de TIR kontrolsüz devrildi

KAZA ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

ANTALYA’nın Finike ilçesinde, kontrolsüz şekilde ilerleyen bir tomruk yüklü TIR refüje devrildi. Kaza, cep telefonuyla görüntülendi ve şoför kazayı yara almadan atlattı. Olay, sabah 07.00 sularında Finike-Elmalı yolunun Şehit Turgut Burkay Korkmaz Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Trafikte kontrolsüz giden TIR, önce diğer bir TIR ile karşı karşıya gelerek, diğer sürücünün emniyet şeridine girmesiyle kaza anından kurtuldu. Kontrolsüz ilerleyen TIR, Şehit Turgut Burkay Korkmaz Bulvarı’na girmesiyle birlikte yolun sol tarafındaki refüjün bordür taşlarına birkaç kez lastiklerini sürttü. Yaklaşık 500 metre boyunca ilerledikten sonra, refüje girip aydınlatma direğine çarparak devrildi. Şoförün kazayı burnu dahi kanamadan atlattığı bildirildi. Olayın anı, TIR’ın arkasında seyreden diğer sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kazanın ardından birçok araçta büyük panik yaşandı. Olayla ilgili olarak Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir inceleme başlatıldı.