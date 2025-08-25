Haberler

Finike’de Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFFİK KAZASI BİLGİLERİ

Antalya’nın Finike ilçesinde dün akşam saat 21.30 sularında yaşanan bir trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Kaza, Sahilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. (46) kontrolündeki 15 SD 701 plakalı otomobil ile Rabia K. (25) yönetimindeki 07 CBR 181 plakalı motosikletin arasında bir çarpışma gerçekleşti.

KAZADAN SONRAKİ DURUM

Kazada otomobil sürücüsü A.B. hafif şekilde yaralanıp ayakta tedavi edilirken, motosiklet sürücüsü Rabia K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşe Karakurt (53) ise ciddi yaralar aldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası yolun trafiğe açık olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen kaza ile ilgili olarak Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olayın incelemeleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

