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Finike Limanı’nda Erkek Cesedi Bulundu

FİNİKE LİMANINDA BULUNAN CESET

Antalya’nın Finike ilçesindeki limanda bir erkek cesedi bulundu. Finike Limanı’nda teknelerin bağlı olduğu alanda cesedi gören vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Belediyenin bu ihbar üzerine olay yerine polis ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

SERDAR ERTUĞRUL’UN CESEDİNE ULAŞILDI

Sahil güvenlik ekipleri, denizden çıkardıkları cesedin 66 yaşındaki Serdar Ertuğrul’a ait olduğunu belirledi. Ertuğrul’un Kumluca ilçesinde kuyumculuk yaptığı öğrenildi ve bir süredir kanser tedavisi gördüğü ifade ediliyor. Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Ertuğrul’un limanda kendisine ait tekneden düşmüş olabileceği ihtimali araştırılıyor.

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