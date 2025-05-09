Finlandiya Cb. Stubb, Ateşkes Umutlu

Ateşkes Çabalarında İyimserlik

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna’da ateşkes sağlanması yönündeki çabalar hakkında açıklamalar yaptı. Norveç başkenti Oslo’da, Kuzey Avrupa ülkeleri liderleriyle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere ile basın toplantısı düzenleyen Stubb, son 24 saat içinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile iki kez, ABD Başkanı Donald Trump ile ise bir kez görüştüğünü anlattı. Stubb, çatışmaların devam ettiğini belirtirken, “Zelenskiy’nin de belirttiği gibi, hem sahada askeri olarak hem de ateşkes ve barış süreci açısından şu an itibarıyla doğru yönde ilerlediğimizi temkinli bir iyimserlikle hissediyorum. Şu anda bir takvim veremeyiz ama ideal bir dünyada Ukrayna’da hafta sonu itibarıyla bir ateşkes ilan edilmesi mümkün olurdu” ifadesinde bulundu.

Olumlu Gelişmelerin Varlığı

Norveç Başbakanı Stoere de, ateşkes sürecine temkinli bir yaklaşım sergileyerek, “Her zaman olduğu gibi bu tür ilerlemeleri neyle kıyasladığımıza bağlı. Ancak birkaç hafta öncesine kıyasla bazı olumlu gelişmeler olduğunu düşünüyorum” şeklinde açıklamada bulundu. Bu ifadeleriyle, bölgedeki durumun değişmeye başladığını düşündüğünü ortaya koydu.

Finlandiya’nın Rolü

Finlandiya’nın, ateşkes çabalarına katkıda bulunma isteği vurgulanırken, Stubb’un barış sürecine dair yaptığı açıklamalar, bu konudaki uluslararası iş birliğinin önemini gözler önüne serdi. Ülkeler arasındaki iletişim ve görüşmelerin artırılması gerektiği belirtiliyor. Bu gelişmeler, dikkat çeken bir gelişim olarak değerlendiriliyor.