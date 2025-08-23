Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Putin’le ilgili endişeleri ifade etti

PUTİN VE AVRUPALI LİDERLER HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, “Putin, Avrupalı liderleri görmezden gelmeyi tercih ederse yapabileceğimiz bir şey yok. Trump’ın Putin’e karşı sabrının tükenmesini bekliyoruz” diyerek Rusya-Ukrayna Savaşı ve barış müzakereleri konusundaki düşüncelerini paylaştı. Stubb, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları sürdüğü sürece bu iki ülke arasında ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca, 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde gerçekleşen Trump-Putin görüşmesine de değindi. Stubb, bu görüşmeyi Moskova’nın Washington ile olan ilişkilerini güçlendiren bir taktik hamle olarak değerlendirdi.

ZELENSKİY’İN MOSKOVA’DAKİ DURUMU

Stubb, Putin’in Alaska’daki görüşme sonrası Trump’ı Moskova’ya davet etmesini de yorumlayarak, “Zelenskiy’nin Moskova’ya gitmesi mümkün değil” dedi. Bu görüşmenin sadece Trump ve Putin arasında olabileceğini ifade etti. Stubb, Avrupa’nın Rusya’yı izole etme konusundaki haklılığını kabul etmekle birlikte, Vladimir Putin’i masaya oturtmaya ikna edebilecek tek kişinin ABD Başkanı Donald Trump olduğunu söyledi. Ayrıca, ABD’nin Hindistan üzerindeki yaptırımlarının Putin’i müzakere masasına çektiğini dile getirdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı, Trump ile haftada birkaç kez görüşme yaptığını aktardı. Stubb, Finlandiya’nın Rusya ile deneyimlerinin ve ülkesinin buz kırıcı filosunun, taraflar arasındaki görüşmeler için temel oluşturduğunu belirtti. Buna ek olarak, Putin’in Ukrayna’da herhangi bir stratejik hedefine ulaşamadığını vurgulayarak, Avrupa’nın Rusya’nın bu eylemine karşı yeniden silahlandığını açıkladı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımının da önemini dile getiren Stubb, Putin’in Kiev’i hızlı bir şekilde ele geçirme planlarının başarısız olduğunu savundu.

UKRAYNA’YA GÜVENLİK GARANTİLERİ

Barış müzakereleri sonrasında Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri hakkında konuşan Stubb, Kiev’in kendi savunma sorumluluğuna sahip olduğunu vurguladı. ABD’nin hava savunması konusundaki desteğini sağlayabileceğini belirten Stubb, güvenlik garantileri konusunun henüz başında olunduğunu; bu garantilerin detayları ve katılımcı ülkelerin durumlarının hala tartışıldığını ifade etti. Bununla birlikte, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin kısa vadede gerçekçi bir hedef olmadığını ve Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin hızlandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

DİYALOGUN ÖNEMİ

Stubb, diğer Finlandiyalı siyasetçilere de ABD’ye seyahat ederek iletişim ağları kurmaları ve oradaki siyasetçilerle tanışmaları konusunda teşvik edici mesajlar verdi. “Tıpkı başkanlar gibi milletvekilleri de diyaloğa girebilir ve Finlandiya’nın konumunun iyileştirilmesine katkı sağlayabilir” dedi. Küçük ülkelerin etkilerinin abartılmaması gerektiğine de dikkat çekti.