Finlandiya Dışişleri Bakanı, Ateşkes Çağrısı Yaptı

FINLANDİYA DIŞİŞLERİ BAKANI ENDİŞE DUYUYOR

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik geniş kapsamlı saldırılar planına dair “derin endişe” hissettiğini ifade ederek, bölgede acil bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Valtonen, X hesabından yaptığı paylaşımda, bu konuyu gündeme getirerek, “Tüm tarafları bir kez daha ateşkese dönmeye ve Hamas’ı kalan rehineleri derhal serbest bırakmaya çağırıyorum.” şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail’in “Gazze’ye yönelik insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlaması” gerektiğini de vurguladı.

İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK PLANI

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze’ye yönelik saldırıları genişletme planını kabul etti. Söz konusu plan, Gazze’de daha fazla bölgenin işgal edilmesi ve “tampon bölgelerin” genişletmesini kapsıyor. Bu planın içeriğinde, İsrail ordusunun işgal ettiği alanlardan geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze’nin güneyine göç edilmesi de yer alıyor. Planın kabul edilmesinin ardından, yerel basına konuşan İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze’yi kalıcı olarak işgal edeceklerini bildirdi.

ABD BAŞKANI TRUMP’IN ZİYARETİ ETKİLİ OLACAK MI?

İsrail basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’ya bu ay yapacağı ziyaret sona erene kadar, eğer esir takası anlaşmasına varılamazsa, ordunun Gazze Şeridi’ne geniş çaplı saldırı başlatmayı planladığı belirtildi.