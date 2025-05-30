Finlandiya Dışişleri Bakanı Yasakları Kınadı

FİNLANDİYA DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN İHASİL HUKUKA TEPKİ

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da gasbedilen Filistin topraklarında yeni yasa dışı yerleşim yerleri kurma kararına karşı durdu. Valtonen, X platformunda yaptığı açıklamada, “İsrail hükümetinin Filistin toprağı olan Batı Şeria’da 22 yeni yerleşim yerinin kurulmasını onaylamasını reddediyoruz” şeklinde ifade etti. Yerleşimlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten Valtonen, “İki devletli çözümün önüne kasıtlı engeller çıkarılması kabul edilemez ve bu, barışın ilerletilmesi yönündeki uluslararası çabalara ters düşüyor” dedi.

ISRAİL’İN YENİ YERLEŞİM KARARI VE MEVCUT DURUM

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’da uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen 22 yeni yerleşim kurma kararını onayladı. Bu durum, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 250’ye yakın olan yasa dışı yerleşim birimlerinin sayısını artırıyor. Yasa dışı yerleşim birimleri, bölgedeki Filistin şehirleri ve köyleri arasında ayrım oluşturuyor ve işgali derinleştiriyor.

İŞGAL ALTINDA YAŞANAN ZORLUKLAR

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerde yaşamaya devam ediyor. Bu yerleşimlerden kaynaklanan saldırılar nedeniyle Filistin köylerine sık sık saldırılar düzenleniyor; evler, araçlar ve tarım arazileri ateşe veriliyor ve zeytin ağaçları kesiliyor. Bu tür saldırılar, Batı Şeria’daki Filistinlilerin yaşamını daha da zorlaştırıyor ve işgalin etkisi altında hayatlarını sürdürmelerini güçleştiriyor.