FİNLANDİYA, EN MUTLU ÜLKE OLARAK KALDI

FINLANDİYA DÜNYANIN EN MUTLU ÜLKESİ

Birleşmiş Milletler, Mart 2025’te yayınladığı “Dünyanın En Mutlu Ülkeleri” raporunda Finlandiya’nın sekizinci kez ilk sırada yer aldığını duyurdu. Finlandalılar, bu unvanı kayıtsızlık ve biraz da bıkkınlıkla karşılamış durumda. Ancak turizm işletmecileri, ziyaretçilerin Finlandiya ile mutluluk arasında bir bağlantı kurmasından memnun ve ülkeye seyahat ederek Fin mutluluğunu deneyimlemelerini bekliyor.

GÜVENLİK, ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK

Helsinki Havalimanı’na vardığınızda ya da Baltık Denizi gezisinden döndüğünüzde, kahkahalar ve neşeli şakalarla dolu bir atmosferle karşılaşmayı beklemeyin. Gerçek şu ki, Finler sade yaşamı benimsemiş ve ayakları yere basan bir yaklaşımı var. Genel olarak mutlular ve BM raporunu onurlandırıyorlar, ama aynı zamanda “mutluluğun” kendi koşullarını doğru bir şekilde ifade etmediğini düşünüyorlar. “Memnuniyet”, “huzur” ya da “yaşam tatmini” kelimelerini tercih ediyorlar. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Facebook’ta “Hiç kimse her zaman mutlu olamaz. Bazen koşullar ve durumlar mutlu olmayı zorlaştırır. Ancak bunu başarmanın ilk adımı güvenlik, özgürlük ve eşitlik gibi temel haklara sahip olmaktır” diyor.

DOĞAYA BAĞLANTILI BİR MUTLULUK

Finlandiya’da mutluluk kavramı kültürel bir anlam taşıyor ve insanların günlük yaşamlarıyla iç içe geçmiş durumda. Finler, sürekli haz peşinde koşmak yerine denge, bağlantı ve memnuniyet üzerine kurulu bir vizyona sahip. Pek çok turist de bu yaklaşımından etkileniyor. Turistler için bu, sadece gözlemlemekle kalmayıp, aynı zamanda ülkenin doğası, yemek kültürü, sauna deneyimi, sürdürülebilir tasarım ve yaşam tarzıyla katılıma imkan veren bir durum yaratıyor. Visit Finland’ın uluslararası operasyonlar direktörü Teemu Aloha, “Fin mutluluğunu bu beş unsurun bir özeti olarak görüyoruz” diyor. Helsinki, ziyaretçilerin bu hoşnutluğu görmesi için harika bir başlangıç veya bitiş noktası sunuyor.

SAĞLIKLI YAŞAM VE REFLEKS YETİSİ

Helsinki, doğal bir yarımada olarak deniz, nehir ve göllerle çevrili bir şehir. Bisiklet kiralamak kolay ve sahilde bisiklet yollarında sürmek oldukça zevkli. Doğayla bağlantılı geçirilen zaman, mutluluk hormonu endorfinin artmasını sağlıyor ve bu, BM’nin yaşam beklentisi ile uzun ömür, özgürlük ve olumlu duygulara dayalı mutluluk kriterleriyle doğrudan ilişkilidir. Finlandiya, ekonomik baskılar ve zorlu kış dönemlerinden de etkileniyor. Fince’deki mutluluk kavramı, dayanıklılık, hoşgörü, cesaret ve azim ile bağlantılı şekilde tanımlanan “sisu” kelimesinin de etkisini barındırıyor. Fin-Kanadalı yazar Katja Pantzar, bu durumu “insanların zorluklar karşısında pes etmeden bir arada kalmalarını sağlayan bir düşünce biçimi” olarak açıklıyor.

DAHA FAZLA DOĞA İLE GÜNLÜK GÜLEN YÜZLER

Pantzar, dünyanın en mutlu sıralamasında ilk dörtte yer alan ülkelerin, sosyal refahı destekleyen güçlü sosyal güvenlik sistemlerine sahip olduğunu belirtiyor. “Mutluluk ve refah kültürel özelliklerdir” diyor. Finlandiya’da herkes ortalama 200 metre mesafede en yakın orman, park, sahil veya gölden faydalanıyor. Bu durum, doğa, sauna, kütüphaneler, güvenli toplu taşıma, içme suyu, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi konularda günlük mutluluğun birçok örneğini yaratıyor. Ayrıca, sıcak sauna sonrası soğuk suya girmeyi içeren kontrast terapi, günlük yaşamı canlandıran bir aktivite olarak öne çıkıyor. Finler için, denizle çevrili bu şehirde suya atlamak oldukça kolay.

MUTLULUK KAVRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Bazı Finler “dünyanın en mutlu ülkesi” unvanına şüpheyle yaklaşıyor; ancak çoğu benzer bir düşünceye sahip. Emekli Juha Roha, “Finlandiya’nın dünyanın en mutlu ülkesi olduğunu düşünmek benim için kolay değil” diyor. “Tayland ve Nepal gibi daha yoksul ülkelerde, tüm zorluklara rağmen insanlar huzur içinde görünüyor. Finlandiya’da bazen, diğer ülkelerdeki insanların daha mutlu olduğuna dair sözler duyabilirsiniz. Ama biz kendi içimizde sahip olduğumuzla yetiniyor ve mutlu oluyoruz.”