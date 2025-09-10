Finlandiya, Gürcistan Maçı 10 Eylül

FİNLANDİYA – GÜRCİSTAN MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

Avrupa Basketbol Şampiyonası 2025 çeyrek finaline damga vuran maçta Finlandiya, Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Bu önemli karşılaşma, turnuva tarihindeki ve güncel performanslardaki yeni bir eşiği temsil ediyor. Finlandiya – Gürcistan basketbol maçı, 10 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek. FIBA’nın resmi çeyrek final takvimine göre bu eşleşme bu tarihte planlandı.

MAÇIN YAYIN DETAYLARI

Karşılaşma Türkiye saatiyle 19:00’da başlayacak. TRT Spor kanalı, yerel yayın programı üzerinden bu saatte canlı yayın yapacak. Çeyrek final maçı Türkiye’de TRT Spor kanalından şifreli ve canlı olarak izlenebilecek. Resmi açıklamaya göre, bu önemli mücadele TRT Spor’un canlı yayın platformunda sporseverlerle buluşacak.

MAÇIN OYNANACAĞI YER

Başkent Riga’nın sembolik mekanlarından biri olan Arena Riga, bu heyecan dolu çeyrek final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. FIBA kayıtlarına göre, Finlandiya ile Gürcistan arasında gerçekleşecek olan bu mücadele, bu salondaki organizasyonun önemli bir parçasıdır.