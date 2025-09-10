Finlandiya Ve Gürcistan Maçı TRT Sporda

FİNLANDİYA – GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?

Avrupa Basketbol Şampiyonası 2025 çeyrek finalinde Finlandiya ile Gürcistan karşı karşıya geliyor. Bu önemli karşılaşma, hem turnuvanın tarihine hem de takımların güncel performansına yeni bir boyut kazandırıyor. Peki, Finlandiya – Gürcistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte EuroBasket çeyrek final 2025 hakkında merak edilen tüm bilgiler.

MAÇIN TARİHİ VE YAYIN DETAYLARI

Çeyrek final karşılaşması, Çarşamba günü, 10 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek. FIBA’nın resmi çeyrek final takvimine göre, Finlandiya – Gürcistan maçı bu tarihte planlandı. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 19:00 olacak. TRT Spor kanalı, yerel yayın programı çerçevesinde bu saatten itibaren canlı yayına geçiş yapacak. Çeyrek final heyecanı Türkiye’de TRT Spor’dan canlı ve şifreli bir şekilde izlenebilecek. Ayrıca, bu önemli karşılaşma, TRT Spor’un canlı yayın platformunda sporseverlerle buluşacak.

MAÇ YERİ BİLGİLERİ

Başkent Riga’nın en önemli mekanlarından biri olan Arena Riga, çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak. FIBA kayıtlarına göre, Finlandiya ile Gürcistan arasındaki bu mücadele, bu salondaki organizasyonun bir parçası olarak düzenleniyor.