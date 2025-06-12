Fino Kelimesinin Anlamı: Son

ATV EKRANLARINDAKİ YARIŞMA YENİ SEZONA GİRİYOR

“Kim Milyoner Olmak İster” adlı yarışma, yeni sezonuyla izleyicilerle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunucu olarak görev yaptığı programda, katılımcılara ilginç sorular yöneltiliyor.

SON MİSYON SORUSU

Yarışmada yer alan sorulardan biri, İtalyancadan Türkçeye geçen “fino” kelimesinin Latince kökenine ilişkin bilgi içeriyor. Bu soru için dört farklı seçenek sunuluyor. Sorunun cevabı ise “Saldırgan” seçeneği olarak belirleniyor.

Soru formatı ve seçenekler:

A: Küçük

B: Cesur

C: Son

D: Saldırgan

Cevap: C