Finrota, Dijital Tahsilat Verilerini Açıkladı

FİNROTANIN PERFORMANS VERİLERİ AÇIKLANDI

Fintech şirketlerinden Finrota, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin performans verilerini duyurdu. Bu verilere göre, online tahsilat platformu Netahsilat üzerinden toplam 2,7 milyon işlem ile 122 milyar TL tahsilat gerçekleştirildi. Ayrıca, kart hareketi raporlama çözümü Posrapor, yılın ilk çeyreğinde 16 milyon hareket işledi. Finrota’nın bu kapasitesi, muhasebe ve finans ekiplerine binlerce saatlik zaman kazandırmayı sağlıyor.

KULLANICI MEMNUNİYETİ VE SÜREKLİLİK

Şirketten yapılan açıklamada, “Yılın ilk çeyreği boyunca yüzde 99,99 erişim oranı sağlayan Finrota, dijital tahsilat süreçlerinde kesintisiz bir deneyim sunarak kullanıcılarının her an yanında olduğunu bir kez daha gösterdi” ifadesi kullanıldı. Finrota’nın dijital tahsilat çözümlerine en fazla ilgi gösteren iller, büyükşehirler olarak öne çıktı. Özellikle İstanbul, Ankara ve Konya, Finrota tahsilat çözümlerinin en yoğun kullanıldığı şehirler arasında yer aldı. Ayrıca, otomotiv, yapı ve orman ürünleri sektörlerinde dikkat çeken bir dijital tahsilat hacmi oluştu. Eğitim sektöründe ise Netahsilat kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1600 oranında bir artış gösterdi.

OTOMATİK SİSTEMLERE GEÇİŞ HIZLANIYOR

Finrota, müşteri memnuniyetine önem vererek destek süreçlerine de odaklandı. Şirket, 2025’in ilk çeyreğinde gelen çağrılara ortalama 15,9 saniyede yanıt verdi. Yılın ilk çeyreğinde elde edilen 70’lik Net Tavsiye Skoru (NPS), kullanıcı memnuniyetinin yüksek olduğunu ve kullanıcıların Finrota’yı çevrelerine tavsiye etme eğiliminde olduğunu gösteriyor. “Firmaların manuel süreçlerden otomatik sistemlere geçişi hızla devam ediyor. 2025’in ilk çeyreğinde, otomatik tahsilat sistemine geçen firma sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı” denildi.

DAHA ETKİLİ NAKİT YÖNETİMİ

Netekstre, 2025’in ilk çeyreğinde 8 milyonun üzerinde banka hareketini dijital ortamda işleyerek yaklaşık 93.000 saatlik manuel iş yükünü ortadan kaldırdı. Böylece finansal veri yönetimi artık dakikalar değil, saniyeler içinde tamamlanabiliyor. Açık bankacılık ekosisteminin büyümesiyle birlikte Netekstre’nin 3. parti ERP uygulamalarıyla entegrasyon sağlayan firma sayısı da bir önceki çeyreğe göre yüzde 40 artış gösterdi. Finrota’nın E-DBS ve TÖS çözümleri, işletmelere tahsilat süreçlerinde kolaylık ve verimlilik sunuyor. TÖS tercih eden firma sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4,5 kat artış gösterdi.

GELECEK HEDEFİ VE STRATEJİLER

Finrota CEO’su İlknur Uzunoğlu, “2025’in ilk çeyreği, dijital tahsilat ve açık bankacılığın Türkiye’de işletmeler tarafından benimsendiğini açıkça ortaya koyuyor. Geliştirdiğimiz teknolojilerle işletmelerin tahsilat süreçlerini hızlandırmakla kalmıyor; aynı zamanda operasyonel verimlilik, erişilebilirlik ve kullanıcı memnuniyeti alanlarında da çıtayı yukarı taşıyoruz” dedi. Finrota, sektörel bazlı ihtiyaçlara özel çözümler geliştirme, Netekstre ile entegre çalışan sistem sayısını artırma ve otomatikleşen finans süreçleriyle şirketlerin stratejik karar alma süreçlerine daha fazla katkı sunmayı hedefliyor.