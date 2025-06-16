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Fiorentina, Dzeko’yu kadrosuna katabilir

EDİN DŽEKO’NUN YENİ ADRESİ BEKLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile yollarını ayıran Edin Dzeko’nun yeni takımı hakkında belirsizlik devam ediyor. Ancak İtalyan medyasında bomba etkisi yaratan bir haber yayımlandı. Habere göre, Fiorentina Dzeko’yu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyor. Ayrıca, Dzeko’nun yeniden İtalya’da forma giymeye istekli olduğu ve Fiorentina ile bir yıllık sözleşme imzalayacağı söylentileri dolaşıyor. Daha önce Serie A’da Roma ve Inter takımlarında oynamış olan Dzeko, Fiorentina’ya katılması durumunda İtalya’daki üçüncü kulübüyle anlaşmış olacak.

DİĞER İHTİMAL: BOLOGNA

Öte yandan, İtalya’da Fiorentina dışında Edin Dzeko için başka bir talip de ortaya çıktı. Bologna, geçen yılki başarısının ardından bu sezon Serie A’da Avrupa potasının dışında kalmasına rağmen Dzeko ile temasta olduğu bildiriliyor. Edin Dzeko’nun tercihinin Fiorentina’dan yana olma olasılığının yüksek olduğu ifade ediliyor.

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