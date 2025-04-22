Fiorentina’nın Yıldızı Kean, İlgiler Çekiyor

TRANSFER GÜNDEMİ

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina’da forma giyen Moise Kean, bu sezonki performansıyla transferin en çok konuşulan ismi oldu. İtalyan hücumcu, iki büyük kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Tuttosport’un yüklediği bilgilere göre; İspanyol raksı Barcelona, 25 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Barcelona’nın, Kean’ı bu yaz transfer etme amacıyla hamle yapmayı düşündüğü ifade ediliyor.

BAYERN MÜNİH’İN İLGİSİ

Di Marzio’nun aktardığına göre; Alman devlerinden Bayern Münih, İtalyan futbolcuyu yakından takip ediyor. Bayern, şu aşamada Kean için somut bir girişimde bulunmadığı ancak yıldız isme ilgi duyduğu ve performansını sürekli izlediği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, Fiorentina’nın Kean’ı bir sezon daha kadrosunda tutma isteği dikkat çekiyor. Moise Kean’ın sözleşmesinde, 1 – 15 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan 50 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi mevcut.

Moise Kean, Fiorentina formasıyla bu sezon tamamında 39 karşılaşmaya çıktığı biliniyor. Bu maçlarda 23 gol ve 3 asist yaparak takıma önemli katkılarda bulundu. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan 25 yaşındaki yıldız futbolcunun, Fiorentina ile sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor.