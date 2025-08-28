Fiorentina, Polessya’yı 3-2 yendi

Haberler

UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURUNDA FİORENTİNA’nın ZAFERİ

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fiorentina, evinde Ukrayna takımı Polessya ile karşılaştı. İlk maçta 3-0’lık bir üstünlük sağlayan Fiorentina, rövanş mücadelesini 3-2’lik skorla kazandı. Mapei Stadyumu’nda gerçekleşen bu maçta Polessya, 2. dakikada Oleksandr Nazarenko ve 14. dakikada Oleksandr Andrievsky’nin golleriyle 2-0 öne geçti.

FİORENTİNA’NIN DÖNÜŞÜ

Karşılaşmanın 79. dakikasında Fiorentina’nın Dodo’su geri dönüşü başlattı ve durum 2-1’e geldi. Ardından, 86. dakikada Luca Ranieri skoru eşitledi. Maçtaki heyecan doruk noktasına ulaştı ve son sözü Edin Dzeko söyledi. 89. dakikada sahneye çıkarak takımına galibiyeti ve turu getiren golü atan Dzeko, maçı 3-2 tamamladı.

İTALYAN EKİBİ GRUP AŞAMASINA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Fiorentina, toplamda 6-2’lik bir üstünlük elde ederek adını UEFA Konferans Ligi’nde grup aşamasına yazdırdı. Polessya ise Avrupa kupalarına veda etti. Bu karşılaşma, iki takımın performansları açısından önemli bir gösterim oldu.

ÖNEMLİ

