Firari Hanım Ağa Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

SAADET ŞEN YAKALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uzun süre firarda kalan ve kamuoyunda “Hanım Ağa Çetesi”nin lideri olarak bilinen Saadet Şen (60), sokakta yürüdüğü esnada İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri tarafından yakalanıyor. “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak”, “örgüte üye olmak”, “kasten öldürmek”, “uyuşturucu ticareti yapmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” gibi ağır suçlardan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Şen, gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçiriliyor.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edilen Saadet Şen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Kamuoyunda “Koltuk değnekli Hanım Ağa” olarak tanınan Şen’in liderliğini yaptığı suç örgütünün geçmişte çok sayıda organize suça karıştığı ve yürütülen operasyonlarla büyük oranda çökertildiği belirtiliyor.