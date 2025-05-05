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Firari Hükümlü D.G. Yakalandı

FİRARI HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Batman’da, 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen operasyonda, 30 ayrı suç kaydı olan ve 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari D.G., üç aylık bir takip sonucunda tespit edilen bir adreste ele geçirildi.

HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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