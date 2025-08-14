Firari Hükümlü Kuşadası’nda Yakalandı

FİRAR EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Şanlıurfa’da cezaevinden firar eden bir hükümlü, düzenlenen operasyonda Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ağabeyinin adresinde yakalandı. Edinilen bilgilere göre, 9. JASAT, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Viranşehir JASAT ekipleri tarafından firar eden şahısların tespitine yönelik yürütülen çalışma esnasında, B.G. (27) isimli şahsın ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından UYAP kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

GİZLENDİĞİ YER TESPİT EDİLDİ

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, B.G.’nin yaklaşık iki ay önce Şanlıurfa’daki cezaevinden firar ettiği ve Kuşadası’ndaki ağabeyinin evinde gizlendiği anlaşıldı. Bu doğrultuda, belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİ İŞLEM VE TUTUKLAMA

Jandarma tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen B.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik etkin çalışmalarını bir kez daha gözler önüne serdi.