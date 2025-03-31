Firari Hükümlüler Tırda Yakalandı

FİRARİ HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada, Gürcistan’a kaçmaya çalışan 3 firari hükümlü yakalandı. Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram döneminde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma yürüttü.

SUÇLARI VE CEZALARI

Yapılan çalışmalarda, Çıldır ilçesinde durdurulan tırda gerçekleştirilen aramada, 5 ayrı suçtan toplam 20 yıl hapis cezası ile aranan E.A., 2 ayrı suçtan toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan I.D. ve 2 ayrı suçtan 20 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan H.I. tespit edildi. Yakalanan 3 firari hükümlü, gerekli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Bunun yanında, tırın şoförü L.D. gözaltına alındı.