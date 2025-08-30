Firari Şahıs, Darp İhbarıyla Yakalandı

GÜVENLİK GÜÇLERİ AVUCUNDAKİ FIRARİYİ YAKALADI

Gaziantep’te, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezasıyla aranan firari, eşinin darp edilmesi sonrası yapılan ihbarla yakalandı. Olay, Şehitkamil ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, önceki suçlamalardan dolayı cezası belirlenmiş olan Kemal G. (34) isimli şahıs, saklandığı yerde eşini darp etti. Darp edilen kadının yaptığı ihbar neticesinde, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OPERASYON İÇİN ÖZEL HAREKAT DEVREDE

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Firari, “teslim ol” çağrısına cevap vermedi ve evi içerisindeki gizli bir alanda saklanmaya devam etti. Bu durumu aşmak için, özel harekat polisi ve sesli dron yardımıyla bir operasyon planlandı. Sesli dron, evin yakınına yönlendirilerek firariye “teslim ol” anonsu yapıldı. Ancak 3 saat süren ikna çabaları olumsuz sonuçlandı. Bunun üzerine özel harekat ekipleri harekete geçerek firarinin saklandığı gizli alanda kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.