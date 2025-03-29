Firari Şüpheli, Gizli Tünelle Yakalandı

GİZLİ TÜNELLER VE KAÇAK SİLAHLAR

Ardeşen ilçesinde bulunan Kurtuluş köyünde, 2021 yılından beri firari olan 51 yaşındaki İ.H. için yakalama çalışmaları başlatıldı. ‘Birden fazla kişi tarafından silahla yağma, kasten yaralama, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit’ gibi suçlamalarla aranan İ.H.’nin, olası operasyonlara karşı hazırlık yaptığı ve kaçacağı gizli bir tünel inşa ettiği öğrenildi. Ayrıca, evin çevresinde kameralarla güvenlik tedbiri aldığı belirlendi.

JANDARMANIN BAŞARILI OPERASYONU

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyonda, İ.H. gizli tünelinden ağaçlık alana kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede, tünele girişin çamaşır makinesinin altında gizlendiği tespit edildi. Çamaşır makinesi, raylı sistemle kenara kaydırılarak tünele ulaşım sağlanıyordu.

KAÇAK SİLAHLAR VE YASAK YAYINLAR

Arama sırasında, İ.H.’nin ikametgahının kaçak silah atölyesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Gizli bölmelere saklanmış toplam 7 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 22 adet yarı mamul tabanca gövdesi, 22 adet yarı mamul tabanca üst kapağı, 22 adet yarı mamul tabanca namlusu, 44 adet tabanca kabza kapağı, 35 adet tabanca yayı, 10 adet icra mili, 12 adet yarı mamul tetik tertibatı, 12 adet tabanca pimi, 12 adet yarı mamul horoz tertibatı, 22 adet tabanca şarjörü, 48 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet dizüstü bilgisayar ve 17 adet yasak yayın kapsamındaki kitap ele geçirildi.

Özel ve planlı bir şekilde yürütülen operasyon sonucunda jandarmadan kaçmayı başaramayan İ.H., gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.