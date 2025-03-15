Firari Zanlı Batman’da Yakalandı

FİRARI ZANLI YAKALANDI

Batman’da hakkında kesinleşmiş 45 yıl hapis cezası olan ve 3 yıldır yakalanmayı başaran zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan ceza almış olan Y.E. isimli şahsın yakalanması için JASAT ekipleri aktif bir çalışma yürüttü.

UZUN SÜREN TAKİP VE OPERASYON

Zanlının yakalanmamak için farklı taktikler kullandığı belirlendi. 6 ay boyunca izlenen Y.E., çok sayıda sahte kimlik kullandı. Saç ve sakal modelini düzenli olarak değiştirirken, giyim tarzını da sürekli değiştirdiği öğrenildi. Yüksek suç oranına sahip bölgelerde yaşamayı tercih ederken, bu alanlardan dışarı çıkmamaya dikkat etti. Dijital iz bırakmamak adına cep telefonu kullanmaktan kaçındığı ve iletişimini yanından ayırmadığı beş altı yakın arkadaşı aracılığıyla yaptığı anlaşılmıştır.

YAKALANMA ANI VE CEZAYA GÖNDERİLME

JASAT ekipleri, firari olan bu şahsın uzun bir aradan sonra şehir merkezine gideceğini tespit etti. Yürütülen takip sonucunda Y.E. yakalandı. Operasyonun ardından şahıs, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Beşiri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.