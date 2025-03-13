Firari Zanlı Seydikemer’de Yakalandı

SEYDİKEMER’DE FIRARİ YAKALANDI

Seydikemer’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için yürüttükleri çalışmalarda 2013 yılından beri firarda olan bir kişiyi tutukladı ve cezaevine gönderdi. Denizli’de, kasten öldürme suçu dahil olmak üzere toplam 10 ayrı suçtan aranmakta olan M.E. isimli şahsın ilçede bulunduğu bilgisi alındı.

OPERASYONUN DETAYLARI

12 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonda M.E., evinin önünde kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Şahsın yapılan GBT sorgulamasında 30 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. M.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Seydikemer Eşen Cezaevi’ne gönderildi.