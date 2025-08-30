Haberler

Firariden Yakalanan Şahıs Tutuklandı

AÇIK CEZAEVİ FIRARİSİ YAKALANDI

Açık cezaevi firarisi olan bir şahıs, Jandarma ekiplerince ele geçirildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, “Silahlı Yağma” ve “Açık Cezaevinden Firar” suçlarından toplamda 24 yıl, 9 ay, 27 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı Palandöken ilçesinde yakaladı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Yakalama işleminin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklandıktan sonra Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü duyurdu.

