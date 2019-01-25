Fırat Altunmeşe sevgilisinden dayak yedi

İzzet Altınmeşe'nin oğlu Fırat, gece kulübünden sevgilisi ile birlikte çıktı ve ikili arasında tartışma yaşandı.

İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, eğlence kulübü çıkışında sevgilisinden dayak yedi.

Altınmeşe’nin oğlunun yüzünde yaraların oluştuğu öğrenilirken genç adamın sevgilisini ise sakinleştirmek çok kolay olmadı.

Üç yıldır birlikte olan çift, önceki gece Lucca’ya gitti. Bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başlayan Altunmeşe ile sevgilisi, mekan çıkışında da kavga etmeyi sürdürdü. Giderek hararetlenen tartışma sonucunda, sevgilisi Altunmeşe’ye saldırdı.

GAZETECİLERİ GÖRDÜ UZAKLAŞTI

Genç kadın; tırnaklarıyla Altunmeşe’nin alnını, yanaklarını ve çenesini çizerek kan içinde bıraktı. Bu sırada gazetecilerin görüntü aldığını fark eden genç kadın, hızlı adımlarla uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran Altunmeşe ise “Üç yıllık sevgilim, aşık olduğum kadın bana bunu yaptı” dedi. Tartışmanın nedenini açıklamayan ünlü oyuncu, taksiye binerek uzaklaştı.