Fırat EDAŞ Operatörü Sürücüyü Kurtardı

YAĞIŞ SONRASI MAHSUR KALMA OLAYI

Elazığ’da aniden bastıran sağanak yağış şehirde yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle Aksaray Mahallesi alt geçidinde biriken su, hafif ticari bir aracın mahsur kalmasına neden oluyor. Bu durum sonucunda olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmaları başlatıyor. Ancak su seviyesinin yükselmesi ve aracın bulunduğu konum, çalışmaları zorlaştırıyor.

KAHRAMAN KEPÇE OPERATÖRÜ

Fırat EDAŞ’ta kepçe operatörü olarak görev yapan Sebahattin Ulaş, görev dönüşü sırasında tesadüfen olay yerinden geçiyor. Durumu gören Ulaş, hızlı bir şekilde inisiyatif alarak kepçesiyle kurtarma ekiplerine destek veriyor. Ulaş, itfaiye ekibiyle koordineli bir şekilde çalışarak, mahsur kalan sürücüye güvenli bir şekilde ulaşılmasını sağlıyor. Kepçesini dikkatlice kullanarak, itfaiye ekiplerinin suya girmesine gerek kalmadan sürücüyü bulunduğu yerden kurtarıyor.

BÜYÜK ÖVGÜ TOPLAYAN MÜDAHALE

Başarılı kurtarma operasyonunun ardından mahsur kalan sürücü tedbir amaçlı ambulansa alınıyor. Olay yerinde bulunan vatandaşlar ve ekipler, Sebahattin Ulaş’ın hızlı ve etkili müdahalesini büyük bir takdirle karşılıyor. Gösterdiği cesaret ve duyarlılıkla dikkat çeken Ulaş, o günün kahramanı haline geliyor.