Fırat, Eğitim Sistemindeki Aksaklıkları Eleştirdi

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ AÇIKLAR VE BAKANLIĞA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Demokrat Eğitimciler Sendikası Hukuk İşleri Sekreteri Veysel Fırat, eğitim alanında gözlemlenen sorunlara ilişkin bakanlığa yönelik eleştirilerde bulundu. Fırat, eğitim sisteminin her aşamasında karşılaşılan hataların var olduğunu ancak bakanlığın buna sadece göz yumduğunu ifade etti. “İktidarının bir türlü standarda ulaştıramadığı eğitim sistemi hata üzerine hata veriyor. Adeta deneme tahtası gibi modelden modele geçerek karmaşıklıklar içinde bir nesli yutuyor.” sözleriyle durumu açıklayan Fırat, bakanların sıklıkla değişmesinin geçmişteki uygulamaları görmezden gelerek yeni politikalar geliştirmeye neden olduğunu söyledi. Eğitim sorunlarının çözümüne yönelik daha fazla popülist yaklaşımların benimsendiğini belirten Fırat, “Nitelikli eğitim çıktısı hedefleneceğine istatistiki veriler hedefleniyor.” dedi.

ZORUNLU EĞİTİMDEN VAZGEÇİLMELİ

Fırat, 12 yıllık zorunlu eğitimin kuşaklar arası meslek birikimini engellediğine dikkat çekti. “On iki yıllık zorunlu eğitim çırak ve usta yetişmesini engellediği için toplum hayatını idame edemeyecek hale gelecektir.” diyen Fırat, bu şartların devam etmesi halinde toplumun geleceğinin tehlikeye gireceğini savundu. Ayrıca, çocukların eğitim sisteminin içinde 12 yıl boyunca tutulmasının ardından 18 yaşında topluma salındıklarında “sudan çıkmış balık gibi” olacaklarını ifade etti. Fırat, üniversite eğitimine devam eden gençlerin iş bulma kabiliyetinin de zarar gördüğünü vurguladı.

LİSE EĞİTİMİ ZORUNLU OLMAMALIDIR

Demokrat Eğitimciler Sendikası Hukuk İşleri Sekreteri, lise eğitimine de dikkat çekerek, bu eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması gerektiğini belirtti. “Herkes okumak zorunda değildir.” değerlendirmesini yapan Fırat, temel eğitimini tamamlayan bireylerin eğitim alma veya almama özgürlüğüne sahip olması gerektiğini vurguladı. Eğitim sisteminin amacının bireyleri sadece diploma sahibi yapmak değil, bilgi, beceri ve meslek sahibi kılmak olması gerektiğini dile getirdi. Lise eğitiminin zorunlu olmaktan çıkarılmasını talep eden Fırat, “Zorunlu eğitim 5+3 olmalıdır.” dedi.

ÖNERİLER VE GELECEK POLİTİKALAR

Fırat, disiplin sorunları yaşayan öğrencilerin eğitim sisteminde tutulma çabalarından vazgeçilmesi ve bu öğrencilerin mesleki eğitimlere yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Disiplin suçları okuldan atılma sebebi olmalıdır.” ifadesiyle disiplin konusunu da gündeme getiren Fırat, tekliflerini şöyle sıraladı: “Milli Eğitim Bakanlığı’nın, belirttiğimiz bu hususlar üzerinde çalışmasını, özellikle yönlendirme ve meslek edindirmeye yönelik politikalar geliştirmesini şiddetle öneriyoruz. Herkesi diploma sahibi yapma politikasından vazgeçip nitelikli insan yetiştirme politikasına dönülmesini ülkemiz için elzem görüyoruz.”