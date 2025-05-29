Fırat Epözdemir Tahliye Edildi, Davası Devam Ediyor

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, terör örgütü PKK’nın alt yapılanması olan HDK’ya üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Epözdemir, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliye ediliyor.

SAVUNMA HATIRLATMALARI

Epözdemir’in, silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın alt grubu HDK’ya (Hakların Demokratik Kongresi) üyeliği ve örgüt propagandası yapmasıyla ilgili yargılanması 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle başlamış durumda. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Epözdemir, avukatları, milletvekilleri ve baro başkanları katılıyor. Duruşmada sanık Fırat Epözdemir, yaptığı savunmada, “Bir kişi suç işleyip, işlemediğini çok iyi bilir. Ben suç işlemediğimi çok iyi biliyorum. Nerede bir insan hakkı ihlali varsa, oraya kafa yordum. Bu mesleği seçmemdeki en büyük faktör budur,” dedi. İddianamede, Epözdemir’in HDK’nın Bağcılar Başkanı olduğu yönündeki iddialara da değinerek, “Biz tamamıyla Diyarbakır Barosu’nun çağrısı üzerine Cizre’ye gittik,” açıklamasında bulundu.

TUTUKLULUK HALİ VE ERTELEME

Cumhuriyet Savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, soruşturma sonunda sanık Fırat Epözdemir’in yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmesine karar vererek, duruşmayı 9 Eylül’e erteledi. İddianamede, şüpheli Fırat Epözdemir’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından toplamda 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edilmekte.